Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi - Son Dakika Spor

Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester City, Everton'ı 2-1 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion- Chelsea: 1-1

Burnley- Aston Villa: 1-2

Southampton- Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United- Bournemouth: 4-0

Norwich City- Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1

Manchester City, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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