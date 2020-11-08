Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı

08.11.2020 21:47

Premier Lig'de haftanın dev maçında Manchester City, Liverpool'u konuk etti. Deplasmanda öne geçen Liverpool üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. City'de De Bruyne penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, evinde Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Liverpool, 13. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Manchester City'nin beraberlik sayısı 31. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi.

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, 42. dakikada kazanılan penaltıda çerçeveyi bulamadı ve takımını öne geçirme şansını tepti.

SON 5 MATÇA 1 GOL ATABİLDİLER

Manchester City, Premier Lig'de son 5 maçında sadece 1 kez ağları sarsabildi ve Mart 2009'dan bu yana ilk kez 5 maçlık tek gollü seri yakalamış oldu.

Bu sonucun ardından son 5 maçında 3. beraberliğini alan Manchester City, 12 puanla 11. sırada kaldı. Son 5 maçta 7 puan kaybeden Liverpool ise 17 puanla lider Leicester City'nin 1 puan gerisinde, 3. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool evinde Leicester City ile karşılaşcakken, Manchester City ise deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.

Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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