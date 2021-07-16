Yönetmenliğini İlhan İnce'nin üstlendiği komedi filminin başrollerini Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız ve Volkan Baş gibi isimler paylaşıyor.
Yönetmen: İlhan İnce
Oyuncular: Gülnihal Demir, Mustafa Şen, Sinan Bengier, Nihat Kapız, Volkan Baş, Osman Bayar, Merve Uçar Cangöz, Ömer Naci Boz
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mandıra Ana
Yapımcı Firma: Zayka Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 27.08.2021
Mandıra Ana Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Mandıra Ana Filmi - Son Dakika