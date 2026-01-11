Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Yaşam

Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

11.01.2026 13:29
Kilis'te ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki Şahin Çiray öldü.

Kilis'te ısınmak için evde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahin Çiray (23) yaşamını yitirdi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Şahin Çiray'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray'ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Bu kadar cehalet mi olur yahu. Allah rahmet eylesin, çok genç yaşta henüz. 2 0 Yanıtla
13:37
