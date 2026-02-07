Manisa Basket Bursaspor\'u Ağırlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde yönetimi tekrar değişerek takımın isim sponsorluğuna geçen Manisa Basket alt sıralardan kurtulma yarışında yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Manisa Basket ligde 18 maçta 5 galibiyet alabildi. Bursa ekibi ise 6 galibiyetle Manisa'nın hemen üzerinde yer alıyor.
