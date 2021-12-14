Manisa Büyükşehir, bir camiyi daha aydınlattı - Son Dakika

Minarelerin aydınlatma sistemleri ile birlikte çok güzel gözüktüğünü belirten Çıkrıkçı Muhtarı Metin Başoğul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Selendi ilçesinde Çıkrıkçı Mahallesi caminin minarelerini aydınlattı. Çalışma hakkında bilgi veren Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, "Minaremizin aydınlatılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Sağ olsunlar Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca talebim onaylandı. Ekipler, kısa bir süre içerisinde aydınlatma sistemlerini ayarladılar. Geceleri, minarelerimiz oldukça güzel gözüküyor. Mahalle halkımız, camimizin bu yeni görüntüsünü çok sevdi. Civar mahallelerden gelen vatandaşlarımızın da dikkatini çeken bir çalışma oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanımız Uğur Topkaya'ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" dedi.