"Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" Manisa'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" Manisa'da başladı

22.09.2022 17:25
"Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" Manisa'da başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" başladı.

Anemon Grand Manisa'da düzenlenen kongrenin açılışında konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, toplumdaki her bireyin engelli adayı olduğuna işaret ederek, herkesin bu bakış açısıyla engelli farkındalığı taşıması gerektiğini söyledi.

Ataç, engelsiz bir üniversite olma yolundaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, bu alanda yaptıkları çalışmalar 12 alanda bayrak aldıklarını, kütüphane, fakülteler, yemekhaneler ve üniversitenin muhtelif alanlarındaki yaptıkları engelli dostu çalışmaların Yükseköğretim Kurulunca da takdir edildiğini aktardı.

Ataç'ın konuşmasının ardından görme engelli müzisyen Şevval Koç, müzik dinletisi sundu.

Kongre, "Kamuda Engelsiz Bilişim Çalışmaları" başlıklı oturumla devam etti.

Kongrede 12'si yabancı toplam 74 konuşmacı, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. 25 akademik bildirinin sunulacağı kongre, 24 Eylül'de sona erecek.

YORUMLAR
500
CHP Manisa İl Başkanı Balaban'dan MHP'li Akçay'a Tepki: 'Bu Siyasi Döneklikle Halkın Yüzüne Nasıl Bakıyorsunuz?' CHP Manisa İl Başkanı Balaban'dan MHP'li Akçay'a Tepki: 'Bu Siyasi Döneklikle Halkın Yüzüne Nasıl Bakıyorsunuz?' Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak Demirci'de incir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının fidan desteğiyle artacak
Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi' Manisa'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: "Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi" Manisa'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement