Manisa'da 2026 Hedefleri Değerlendirildi

13.01.2026 11:51
Vali Özkan, Manisa'nın 2026 hedeflerini kamu güvenliği, çevresel riskler ve bağımlılıkla mücadele gibi konularla ele aldı.

Manisa genelinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik hedefler, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı; kamu güvenliğinden çevresel risklere, bağımlılıkla mücadeleden su tasarrufuna kadar ilin öncelikli başlıkları masaya yatırıldı.

Manisa genelinde ilçelerde yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve 2026 yılına yönelik hedefler; Vali Vahdettin Özkan başkanlığında, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve öncelikli hedeflere ilişkin istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda; kamu düzeni ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, çevresel riskler, su tasarrufu, orman yangınlarıyla mücadele ve kamu hizmetlerinin etkinliği başta olmak üzere Manisa'nın öncelikli konuları görüşüldü.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumsal boyutuna dikkat çeken Vali Özkan, önleyici ve sosyal destek temelli uygulamaların önemini vurgulayarak, risk altındaki birey ve ailelere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasının temel öncelikler arasında yer aldığını belirten Vali Özkan, şehir merkezleri ve kırsal alanlarda güvenlik uygulamalarının titizlikle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca; kuraklık riski, suyun verimli kullanımı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, Gediz Nehri ve Marmara Gölü çevresindeki çevresel hassasiyetler ile sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ele alındı. Turizm alanında ise Manisa'nın kültürel ve doğal değerlerinin korunarak, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda Vali Özkan, kaymakamlara sahadaki uygulamaların yakından takip edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin kararlılıkla sürdürülmesi yönünde talimat verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

