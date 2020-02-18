Manisa'da 230 bin büyükbaş şapa karşı aşılanacak - Son Dakika
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Manisa'da 230 bin büyükbaş şapa karşı aşılanacak

7 saat önce

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap ve LSD Aşılama Kampanyası" başlattıklarını belirterek, söz konusu kampanya kapsamında il genelinde 230 bin adet büyükbaş hayvana 6 aylık periyotlarda iki defa şap aşısı ve LSD aşısı...

Manisa'da 230 bin büyükbaş şapa karşı aşılanacak, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap ve LSD Aşılama Kampanyası" başlattıklarını belirterek, söz konusu kampanya kapsamında il genelinde 230 bin adet büyükbaş hayvana 6 aylık periyotlarda iki defa şap aşısı ve LSD aşısı uygulamayı öngördüklerini söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında; Manisa il genelinde 15 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" düzenlendi. Şap aşılama kampanyasına eş zamanlı olarak "Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenecek olan "Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama Kampanyası" ile il genelinde 3 aylık yaştan büyük tüm sığır cinsi hayvanlar, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar aşılanacak. Kampanya tamamlandıktan sonra 3 aylık buzağıların aşılamaları yıl sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi. Manisa'da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak Şap ve LSD Aşılama Kampanyası Sancaklıbozköy Mahallesi'nde başladı. 2020 yılı İlkbahar dönemi aşılama kampanyasının ilk gün çalışmalarına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Veteriner Hekimler ve yetiştiriciler katıldı. Kampanyaya ilişkin görüşlerini aktaran İl Müdürü Metin Öztürk, "Bakanlığımız Enstitülerinde üretilen ve il müdürlüğümüze gönderilen aşılar gerekli kontroller yapıldıktan sonra il müdürlüğümüze ait aşı nakil aracıyla soğuk zincir şartları altında ilçelerimize nakledilmekte, nakilleri yapılan aşılar en kısa sürede veteriner sağlığı personeli tarafından büyük bir özen ve titizlikle hayvanlara uygulanmaktadır. Söz konusu aşılama kampanyaları ile ilimizde yaklaşık 230 bin adet büyükbaş hayvana 6 aylık periyotlarda iki defa şap aşısı ve bir defa LSD aşısı uygulanması öngörülmektedir. Halk arasında Dabak olarak da bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olup, deride yumruların ve nodüllerin görülmesi ile karakterizedir. Hastalıktan kaynaklı yüzde 45-65 oranında verim kayıpları meydana gelmektedir. İhbarı mecburi bir hastalık olan LSD hastalığına yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilir. Hastalıktan korunmanın en önemli iki yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan sineklerle mücadeledir. Sığır cinsi hayvanların yurtiçi nakillerinde; 'Veteriner Sağlık Raporu' bulundurmak mecburidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanlar, yılda iki defa şap aşısı ve bir defa LSD aşısı ile aşılanmış olmak zorundadır" dedi. - MANİSA

Metin Öztürk, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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