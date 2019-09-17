Manisa'da Ahilik Haftası kutlamaları

Manisa'da Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kutlamaları törenlerle kutlandı.



Manisa'da 32. Ahilik Haftası kutlamaları, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı, meydandan Bedesten Salonu'na mehter takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle devam etti.



Bedesten Salonu'ndaki törende temsili şet kuşatma töreni yapıldı, yılın kalfası, çırağı ve kadın girişimcisi ödülleri verildikten sonra "Yılın Ahisi" seçildi.



Akhisar ilçesinde yaklaşık 49 yıldır at arabası imalatı yapan 73 yaşındaki Faik Ünaler "Yılın Ahisi" seçildi.



Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oda başkanları katıldı.