Manisa'da Dernek Binasına Kumar Baskını
1 saat önce
Manisa'da bir dernek binasına düzenlenen operasyonda 38 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Manisa
'da bir dernek binasına düzenlenen operasyonda 38 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Turgutlu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent
Mahallesi'nde bir binada kumar oynandığı yönünde bilgi aldı.
Dernek binasına yapılan baskında yakalanan 38 kişiye toplam 12 bin 160 lira idari para cezası uygulandı, tombala düzenekleri ele geçirildi.
Dernek Başkanı İ.E. (39) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:06 Kaynak: AA
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