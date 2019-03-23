Son Dakika Haberleri: Manisa'da Dernek Binasına Kumar Baskını

Manisa'da Dernek Binasına Kumar Baskını

1 saat önce

Manisa'da bir dernek binasına düzenlenen operasyonda 38 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Manisa'da Dernek Binasına Kumar Baskını, System.String[]
Manisa'da bir dernek binasına düzenlenen operasyonda 38 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.


Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent Mahallesi'nde bir binada kumar oynandığı yönünde bilgi aldı.


Dernek binasına yapılan baskında yakalanan 38 kişiye toplam 12 bin 160 lira idari para cezası uygulandı, tombala düzenekleri ele geçirildi.

Dernek Başkanı İ.E. (39) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:06 Kaynak: AA

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