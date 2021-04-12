Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kömürcü Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Yılmaz'ın (33) kullandığı 45 AFR 913 plakalı traktör, istinat duvarına çarptı.
Duvarın yıkılması üzerine traktör, 5 metre yükseklikten zemine devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yaşar Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz'ın cesedi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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