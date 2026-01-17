Manisa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Manisa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Manisa\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
17.01.2026 20:46
Manisa'da 34 düzensiz göçmen ile sürücü yakalandı. Yasa dışı geçişe yönelik soruşturma başlatıldı.

Manisa'da düzenlenen operasyonda, İzmir istikametine gitmekte olan 34 düzensiz göçmen ile araç şoförü yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, Yunusemre Fatih Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların toplandığı tespit edilen bir ikamet takibe alındı. 16 Ocak günü saat 22.00 sıralarında ikametten çıkan yabancı uyruklu şahısların 35 plakalı araçla İzmir istikametine doğru hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine ekiplerce Manisa-İzmir yolu Spilos Otel civarında araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, 33 Afganistan uyruklu ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu şahıs ile araç sürücüsü F.K. (25) yakalandı.

Alınan ilk beyanlara göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen şahıslar, göçmen kaçakçılarıyla irtibat kurarak Yalova, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul'dan Manisa'daki ikamete geldiklerini belirtti.

Yakalanan 34 yabancı uyruklu şahıs hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 16 Afganistan uyruklu şahıs Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.K., bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Manisa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
