Manisa'da ehliyetsiz motosikletliye ceza uygulandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle paket servisi yapan ehliyetsiz sürücü ile motosiklet sahibine 2 bin 500'er lira para cezası uygulandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 19 yaşındaki A.K'nin kullandığı 45 TZ 587 plakalı motosikleti durduran ekipler, A.K'nın ehliyetinin olmadığını tespit etti.

A.K'ye, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve araç sahibi A.T'ye ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 2 bin 500'er lira para cezası uygulandı.