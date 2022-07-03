MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

03.07.2022 14:20

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 1 itfaiye erinin yaralandığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıktı. Firmanın bahçesindeki atıklar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya da sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise yanan atıkların hidrojen sülfür gazı tehlikesi yaratma ihtimaline karşı yangın bölgesinde gaz ölçümü yaptı. Olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri Musa Güzel ise ayağından yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MANİSA'DA FABRİKADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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