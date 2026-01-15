Manisa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışamalar kapsamında hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.A.T'nin (38) Seyrantepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.A.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.