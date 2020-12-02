Hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gözaltına alınan M.A'nın sürücü belgesinin olmadığı anlaşıldı. M.A, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda çocuğa, M.A. (39) yönetimindeki 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracının çarptığı belirlendi.

Kazanın ardından sürücü, araçla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, küçük çocuğu, Salihli Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

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