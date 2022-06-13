Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.E'yi (49) Yeniköy Mahallesi'nde yakaladı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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