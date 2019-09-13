Manisa'da hamile kadının öldürülmesi

Manisa'nın Soma ilçesinde ikiz çocuklara hamile olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Türkan K'nin, 5 Eylül'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, kadının birlikte yadığı Zakir B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayın ardından soruşturmayı derinleştirdi. Zakir B'nin iddiaları üzerine, Diyarbakır'da yaşayan ve ifadesi alınan, kadının boşanma aşamasında olduğu M.K'nin (32) olayla ilgisinin bulunmadığı belirlendi.

Olayın ardından bıçak ve kurusıkı tabancayla intihar girişiminde bulunan Zakir B'nin, hastanedeki tedavisinin ardından yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Zakir B'nin, ifadesinde, tartışmanın parasal nedenlerle çıktığını, bir anlık öfke sonucu cinayeti işlediğini, bıçakla kendini de yaraladığını, kurusıkı tabancasını da arkadaşı D.K'ye verdiğini ifade ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Soma'ya bağlı Avdan Mahallesi'nde, 26 yaşındaki iki çocuk annesi Türkan K, bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan Zakir B, hastaneye kaldırılmıştı.

İkiz çocuklara 5 aylık hamile olduğu belirtilen kadının, 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu M.K. tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.