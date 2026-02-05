Manisa'da İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Manisa'da İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

05.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (TEKNOKENT), AR-GE ve inovasyon ekosistemine katkı sunan firmaları ödüllendirdiği "3. İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri" sahiplerine verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (TEKNOKENT), AR-GE ve inovasyon ekosistemine katkı sunan firmaları ödüllendirdiği "3. İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri" sahiplerine verildi.

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Fuayesi'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve ilgililer katıldı.

Törende, AR-GE projeleri sonucunda elde edilen satış gelirleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi Ticarileşme Ödülü", Cyber Me Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Program, ödül alan firmaların başarılarının anlatılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Manisa'da İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:07:38. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.