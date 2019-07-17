Son Dakika Haberleri: Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
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Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi

9 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ile ateş edilen iş yerinin camları kırıldı.

Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ile ateş edilen iş yerinin camları kırıldı.
Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri camı kırılan iş yerinde incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen 5 mermi kovanı bulundu.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:26 Kaynak: AA
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