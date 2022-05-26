Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

26.05.2022 15:20
Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Zafer Mahallesi 746 sokak üzerinde bulunan bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyon sonucu işyerinden 7 bin lira değerinde demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli N.H (32) yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı malları satın aldığı tespit edilen işyeri sahibi hakkında da adli işlem yapılırken, lisans ve ruhsatı olmadığı belirlenen işyeri, Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - MANİSA

Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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