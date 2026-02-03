Manisa'da Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
Manisa'da Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Manisa'da Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
03.02.2026 17:09
Salihli'de çekiciye bağlı kamyonun şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çekiciye bağlı kamyonun savrularak yol kenarındaki şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.C. (36) yönetimindeki 45 AOM 128 plakalı çekici, S.H.B.'nin (21) içinde bulunduğu 45 G 80748 plakalı kamyonu çektiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çekiciye bağlı kamyon savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Kazada kamyon hurdaya dönerken, araçta bulunan S.H.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Salihli, Manisa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

17:02
