Manisa'da Kayıp Yaşlı Adam Dere Yatağında Bulundu

15.01.2026 16:30
77 yaşındaki Hamit Akyol, Şehzadeler'de kaybolduktan sonra dere yatağında ölü bulundu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan Hamit Akyol (77), dere yatağında ölü bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Hamit Akyol'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, Akyol'u dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit Akyol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Hamit Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

