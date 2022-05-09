Manisa'da Lidya kral mezarlarında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Lidya kral mezarlarında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

09.05.2022 11:48
Manisa'da Lidya kral mezarlarında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya dönemi kral mezarları olarak bilinen tümülüslerde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya dönemi kral mezarları olarak bilinen tümülüslerde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.A. (40), C.Ö. (62), A.Y. (47), M.T. (34), Z.S. (51) ile İ.U. (63) suçüstü yakalandı.

Zanlıların, tümülüste yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde çukur açtıkları tespit edildi.

Kazıda kullanılan matkap, jeneratör, el aletleri, merdiven, ip ve halatlara el konuldu.

Bölgede Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen bakır sikke ele geçirildi.

Salihli, Ahmetli, Saruhanlı ile Gölmarmara ilçeleri arasında "Bintepeler" olarak bilinen bölgede milattan önce 6. ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor.

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Kaçak Kazı, Hisarcık, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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