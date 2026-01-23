Manisa'da Makaron Operasyonu: 11 Bin Dolu Ele Geçirildi - Son Dakika
Manisa'da Makaron Operasyonu: 11 Bin Dolu Ele Geçirildi

23.01.2026 21:49
Alaşehir'de yapılan operasyonda 11.750 dolu ve 12.000 boş makaron bulundu, S.P. gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde iş yerlerine yapılan operasyonda 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron ele geçirilen S.P. (35), gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları kapsamında, Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde S.P. isimli kişiye ait iş yerlerine baskın yapıldı. Ekiplerin iş yerlerinde yaptığı aramada, 11 bin 750 dolu makaron ile 12 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P., yasal işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
