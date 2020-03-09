Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Manisa- Akhisar yolu Güzelköy Kavşağındaki uygulama noktasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 7 adet müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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