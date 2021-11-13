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Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı - Son Dakika

Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı

13.11.2021 11:38

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesinden 4 öğrenci, "Okulların Güzellik Elçileri" adlı sosyal sorumluluk projeleriyle okulların duvarlarını boyuyor, bahçelerini düzenliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesinden 4 öğrenci, "Okulların Güzellik Elçileri" adlı sosyal sorumluluk projeleriyle okulların duvarlarını boyuyor, bahçelerini düzenliyor.

Öğretmen adayı öğrenciler Buket Ak, Ümmühan Güldalı, Duygu Gürsoy ve Ayşe Öztürk ilk çalışmalarını Abdurrahman Şeref Bey Anaokulunda gerçekleştirdi.

Anaokulu bahçesini çiçekler dikerek süsleyen öğrenciler, daha sonra duvarları çiçek, ağaç, gökkuşağı gibi figürlerle donattı.

"Okulların Güzellik Elçileri" ilçe merkezinin yanı sıra Demirci Belediyesinin de destekleri ile kırsal mahallelerdeki okullarda çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Amaçları farkındalık oluşturmak

Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Buket Ak, AA muhabirine, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini söyledi.

Aynı sınıftan Ümmühan Güldalı da "Okul bahçemizdeki çiçek dikimimizin ardından okul girişi duvarlarına öğrencilerimize estetik duyarlılığın artması için çiçek, ağaç ve gökkuşağı gibi motifler çizerek renklendirdik. Öğrenciler okullarına geldiklerinde bu resimleri görerek daha enerjik olacak ve derslerine neşeyle başlayacak." dedi.

Güldalı, köy okullarında kütüphane, bahçe düzenlemesi yapmak istediklerini de belirtti.

Anaokulu Müdürü Oğuz Özkahraman ise öğretmen adaylarının projesiyle okul bahçesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı
Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ayşe Öztürk, Öğretmen, Okul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen adayları okulları güzelleştirmek için kolları sıvadı - Son Dakika


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