Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi eski hapishane mevkisinde Hüseyin Kaya (26) idaresindeki 45 SA 9127 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Ay (17) yönetimindeki 45 RA 6979 plakalı motosiklet çarpıştı.

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