Manisa\'da Sağanak Taşkınları

07.02.2026 16:16
Salihli ve Turgutlu'da sağanak yağış taşkınlara yol açtı, köprüler zarar gördü, tarım arazileri su altında.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, köprüler zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı.

Salihli'de dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran yağış nedeniyle köprüler zarar gördü, nehir ve derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Keli Mahallesi'nde yayaların kullandığı köprü, sel nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgenin ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Manisa ve Menemen Ovası'nın önemli su kaynaklarından Gediz Nehri'nin debisi yükseldi, nehrin taşması sonucu çevredeki üzüm bağları ve tarım arazileri su altında kaldı.

Debisi artan Kurşunlu Çayı'nın suyu, Kurşunlu Köprüsü'nü aşarak zarara neden oldu.

Salihli Belediyesi ekipleri, köprüde bakım ve onarım çalışması başlattı, piknik alanı mevkisindeki bazı bölümler tedbir amacıyla kullanıma kapatıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da su baskınları yaşandı.

Gümüşçayı'nın debisinin yükselmesi sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Turgutlu'da Irlamaz Çayı taştı

Turgutlu ilçesinde debisi yükselen Irlamaz Çayı taştı.

Taşkın sonrası ilk belirlemelere göre, Turgutlu Ovası'nda çoğunluğunu tarım arazilerinin oluşturduğu yaklaşık 450 hektarlık alan su altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri ekipleri, taşkının yayılmasını önlemek için iş makineleriyle set güçlendirme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

