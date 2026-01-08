Manisa\'da Sağanak ve Rüzgar Felaketi

MANİSA'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi. Salihli'de bir binadan kopan mermer parçası başına düşen Cennet T. (72), yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. 2 ilçede çok sayıda ağaç devrilirken, Turgutlu'da kırılan ağaç dalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araç zarar görürken, devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı. Salihli'de bazı evlerin çatıları uçtu, kopan parçalar araçlara zarar verdi.

TEL ÖRGÜLER YIKILDI

Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı'nın kale arkasındaki tel örgüler de kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Mithatpaşa Mahallesi Turan Caddesi'nde yürüyen Cennet T.'nin başına, bir binadan koparak düşen mermer parçası isabet etti. Cennet T., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cennet T.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan Meteoroloji verilerine göre; sağanak ve kuvvetli rüzgarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin sahadaki çalışmaları da sürüyor.