Manisa'da şüpheli şahıstan yarım kilo metamfetamin çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli şahıs üzerinde yaptığı üst aramasında yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gölmarmara ilçesinde şüphelendikleri Ö.Ö.'yü (48) durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada 517,97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA