Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

13.03.2022 16:24
Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Manisa-Muradiye yolu Evrenos Mahallesi'nde Arzu Kaya idaresindeki 35 AYT 94 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Bekir Can Çelik, ambulansla Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Arzu Kaya, Yunusemre, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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