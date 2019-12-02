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Manisa'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı öldü

7 saat önce

Manisa'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı yaşamını yitirdi.

Manisa'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı öldü, System.String[]

Manisa'da tartıştığı kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulan pazarcı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, pazarcılık yapan Erhan Kaya (43), Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra kahvaltı için gittiği İzmir Caddesi'ndeki pastanenin önünde tartıştığı F.S. tarafından ensesinden silahla vurularak öldürüldü.

F.S. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

F.S. ile Kaya arasında husumet bulunduğu, karşılaştıkları pastanenin önünde tartıştıkları, F.S'nin ensesine 3 el ateş ederek Kaya'yı öldürdüğü ileri sürüldü.

Erhan Kaya, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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