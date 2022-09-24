Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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