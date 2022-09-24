Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

24.09.2022 01:26
Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.B'yi yakaladı, dijital materyallere el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.B'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

YORUMLAR
500
Manisa'da üzüm bağında çıkan yangın söndürüldü Manisa'da üzüm bağında çıkan yangın söndürüldü Manisa'da uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı Manisa'da uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 01:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement