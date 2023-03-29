Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, Gölmarmara- Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Salim Aydoğmuş (55) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydoğmuş yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Aydoğmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş'un Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.