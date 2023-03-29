Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

29.03.2023 17:39
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan felaket kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden şahsın Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaza, Gölmarmara- Salihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Salim Aydoğmuş (55) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydoğmuş yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Aydoğmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş'un Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.

Manisa'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Gölmarmara, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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