Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın şarampolde yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hacıhıdır Mahallesi'nde, Ali Evren (64) yönetimindeki 35 UJY 51 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampolde yuvarlandı.
Olay yerine acil servis ekipleri, araçta bulunan bulunan Şefika Evren'in (63) öldüğünü tespit etti. Sürücü Ali Evren, ağır yaralandı.
Yaralı sürücü, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:11 - Kaynak: AA
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