Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

15.04.2022 19:39
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nda Mustafa Arı yönetimindeki 35 DMD 09 plakalı otomobil ile İsmail Hakkı Toprak idaresindeki 34 BYD 828 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 2 kişi, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yunusemre, Otomobil, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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