Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

23.02.2022 12:37
Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 11 adet mızrak ucu ve Roma Dönemi'ne ait 3 adet bronz sikke ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 11 adet mızrak ucu ve Roma Dönemi'ne ait 3 adet bronz sikke ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe, Yunusemre ilçesi Uncubozköy ile Saruhanlı ilçesi Gökçeköy mahallelerinde ikamet eden şüpheliler H.U.(35) ile A.A'nın (61) tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler bulundurduklarına yönelik istihbarat elde eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah erken saatlerde adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 11 adet mızrak ucu, Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet bronz sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi Manisa'da bir evde Roma dönemine ait kabartma ele geçirildi Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi Manisa'da Roma dönemine ait Eros Bebek heykeli ele geçirildi

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement