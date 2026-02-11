Manisa'da Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde 9 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 407,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 12 bin 940 içi doldurulmuş makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 27 elektronik sigara likiti, 28 abandrolsüz sigara, 2 elektronik sigara ve 80 bin boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
