Manisa'da UR-GE Projesi İhracatı Artıracak

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile MAKİM Derneği iş birliğinde hayata geçirilen UR-GE Projesi, yüzde 75 devlet destekli yapısıyla Manisa sanayisinin ihracat gücünü artırmayı hedefliyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ile MAKİM Derneği iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Programı kapsamında yeni bir proje hayata geçirildi. Proje ile Manisa sanayisinin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlanması ve firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması amaçlanıyor.

Manisa'da kalıpçılık, plastik enjeksiyon, metal işleme, makine aksam ve parçaları imalatı, beyaz eşya yan sanayi ile otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 40'tan fazla firmanın yer aldığı UR-GE Projesi kapsamında, firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması, rekabetçiliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ihracat yapılarının oluşturulması hedefleniyor.

Yüzde 75 bakanlık destekli

Üç yıl süreyle yürütülecek UR-GE Projesi çerçevesinde firmalara yönelik sektör bazlı ihtiyaç analizi çalışmaları, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama programları, alım heyeti organizasyonları ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Projedeki tüm çalışmalar, Ticaret Bakanlığı UR-GE mevzuatı kapsamında yüzde 75 oranında devlet desteğiyle hayata geçirilecek.

Proje kapsamında kullanılacak toplam destek tutarının 55-60 milyon TL seviyesinde olması öngörülürken, katılımcı firmalar için firma başına ortalama 2 milyon TL düzeyinde bir destek etkisi oluşturulması planlanıyor.

Ortak hareket ve kümelenme vurgusu

Manisa TSO koordinasyonunda yürütülen UR-GE Projesi ile firmalar arasında ortak hareket etme kültürünün geliştirilmesi, kümelenme anlayışının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir rekabet ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

İhracat Destek Ofisi güçlenecek

UR-GE Projesi ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Proje sürecinde elde edilecek çıktılar ofis süreçlerine entegre edilerek, firmalara sunulan ihracat danışmanlığı hizmetlerinin kapsamı genişletilecek.

Başvurular devam ediyor

UR-GE Projesi'ne katılım başvurularının ocak ayı sonuna kadar devam edeceği, başvuruların Manisa Ticaret ve Sanayi Odası veya MAKİM Derneği aracılığıyla yapılabileceği bildirildi. - MANİSA