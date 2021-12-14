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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

14.12.2021 23:36
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan isimlere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan isimlere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yaptığı çalışmada durdurulan bir otomobil içerisindeki sürücü Ç.K.Y. (22) ile H.Y. (21) üzerinde yaptıkları aramada 3 adet fişek halinde gram kubar esrar ele geçirdi. Ekiplerin bir diğer noktada yaptıkları kontrolde Ö.T. (30) üzerinde yapılan aramada 2 adet fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 adet fişek halinde 2.3 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 300 Türk lirası ele geçirildi. Ö.T.'nin ikametinde yapılan aramada ise 101,27 gram bonzai ele geçirildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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