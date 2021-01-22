Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içme aparatı, 22 hap, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ö, S.U, K.K, R.K ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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