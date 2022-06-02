Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi

02.06.2022 12:06

Manisa'nın Kula ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve Kula Devlet Hastanesi'nden İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sancar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat'ın aynı hastanede bulunan 6 yaşındaki ablası Kader ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne yatırılan annesi Zeliha Sancar'ın (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Babanın cenazesi toprağa verildi

İbrahim Sancar'ın (37) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından yakınları tarafından alınarak, Narıncalıpıtrak Mahallesi'ne getirildi.

Evinde helallik alınmasının ardından Narıncalıpıtrak Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde Sancar'ın yakınları gözyaşı döktü.

Sancar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Dünkü yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fırat Sancar'ın cenazesinin, annesinin memleketi olan Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a ait evde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha, çocukları Fırat ve Kader Sancar yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, İbrahim Sancar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmişti.

Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi
Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi
Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi
Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi

YORUMLAR
500
Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa verildi Ateşe verdiği evde oğluyla birlikte ölen baba toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:59:15. #1.13#
SON DAKİKA: Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement