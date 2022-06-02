Evde çıkan yangında ölen baba defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan ve baba İbrahim Sancar'ın öldüğü yangında yaralanan 3 yaşındaki Fırat Sancar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve Kula Devlet Hastanesi'nden İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sancar, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fırat'ın aynı hastanede bulunan 6 yaşındaki ablası Kader ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne yatırılan annesi Zeliha Sancar'ın (39) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Babanın cenazesi toprağa verildi

İbrahim Sancar'ın (37) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından yakınları tarafından alınarak, Narıncalıpıtrak Mahallesi'ne getirildi.

Evinde helallik alınmasının ardından Narıncalıpıtrak Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde Sancar'ın yakınları gözyaşı döktü.

Sancar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Dünkü yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fırat Sancar'ın cenazesinin, annesinin memleketi olan Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde İbrahim Sancar'a ait evde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Evde bulunan İbrahim, eşi Zeliha, çocukları Fırat ve Kader Sancar yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, İbrahim Sancar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralılar ise İzmir ve Manisa'daki hastanelere sevk edilmişti.