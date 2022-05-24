Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

24.05.2022 17:49
Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yuntdağı bölgesinde bulunan Pelitalan Mahallesi sınırlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yuntdağı Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter ile havadan ve karadan müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
Manisa'daki orman yangını büyümeden söndürüldü
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Kaynak: DHA

Yunusemre, Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

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