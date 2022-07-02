Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 22:10
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Çapaklı Mahallesi'ndeki 3 eve operasyon yaptı.

Ekiplerin, evlerde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 23 kök Hint keneviri, 328 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan G.Ç. (42) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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