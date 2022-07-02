Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Çapaklı Mahallesi'ndeki 3 eve operasyon yaptı.
Ekiplerin, evlerde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 23 kök Hint keneviri, 328 gram kubar esrar, kenevir tohumu ve 1 hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan G.Ç. (42) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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