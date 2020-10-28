Manisa'dan Diyarbakır'a okul kardeşliği - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş (39), Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Yalankoz Mahallesi'ndeki ilkokul ile kardeş okul projesini hayata geçirdi. Ateş, sağlık çalışanı eşi Gülizar Ateş (37) ile birlikte Diyarbakır'a gelerek Yalankoz İlkokulu'ndaki 52 öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Salihli ilçesindeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu'nun müdürü Yakup Ateş, bir süre önce Diyarbakır'a gelerek çeşitli ziyarette bulunduktan sonra sağlık çalışanı eşi Gülizar Ateş ile bu kentte kardeş okul ve aileye destek olma projesini paylaştı. Eşinden olumu destek alan Ateş, Diyarbakır'da görev yapan öğretmen Yahya Kamçı ile irtibata geçerek, bir okul ile kardeş okul projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Bağlar ilçesinin kırsal Yalankoz Mahallesi'ndeki 52 öğrencinin eğitim gördüğü Yalonkoz İlkokulu ile Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu kardeş okul oldu.

Yakup Ateş, eşi Gülizar ile birlikte Diyarbakır'a gelerek Yalankoz İlkokulu'nu ziyaret etti. Ateş çifti, beraberinde getirdiği 2 projektör, bilgisayar, yazıcı, yaş gruplarına göre kitap setleri, akıl oyunları, kırtasiye ürünleri, hikaye kitapları ve çeşitli hediyeleri okul yöneticilerine teslim etti. 'HUZUR, MUTLULUK İÇERİSİNDE DİYARBAKIR'A GELDİK'Eşiyle birlikte mutluluk içerisinde geldiğini söyleyen Yakup Ateş, "Eşimle beraber bir kardeşlik projesi başlatmak istedik. Bu çalışmayla çok güzel 52 öğrencili ilkokul bulundu bize. İlkokuldan kardeş aile edindik. Manisa'dan kardeşlik bağlarını kurarak doğu ve batı demeden kardeşlik çerçevesi içerisinde tek nefeste geldik kendi aracımızla. Eşimle beraber huzurla, mutlulukla ve güzellikler içerisinde Diyarbakır'a geldik. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklardaki o gülücükleri gördüğümüzde en büyük mutluluğu bizler hissediyoruz. Amacımız Türkiye'deki kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Çünkü Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni demeden biz bir milletin 83 milyonluk fertleri olarak bu ülkeye katkıda bulunmak adına hep beraberiz" dedi.Gülizar Ateş ise, "Ben bir köylü çocuğuyum. Köy okulunda yaşadım ve okudum. Onların zorluklarını ve şartlarını çok iyi biliyorum. Eşim bahsettiğinde ben çok duygulandım. Seve seve destek verdim. Manisa'da zor şartlar altında yaşadıysak buradaki çocukların şartlarının daha zor olduğunu tahmin ettim. Özellikle köy okulu istedim. Buraya geldikten sonra çocukların yüzündeki ve gözlerindeki mutlulukları gördükçe mutlu oldum. İyi ki de dedim, gelmişim. Kardeş ailemizin öncelikle çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

Kardeş okul projesinde destek sunan öğretmen Yahya Kamçı, bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu projeyi burada başlattık. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu Türkiye'nin her yerine yayılır. Bu bir kardeşlik projesidir. Bu proje çerçevesinde özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak onları belirlemek ve çözüm bulma konusunda beraber hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.