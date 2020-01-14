Manisa FK'da Hacettepe hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'da Hacettepe hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor

Manisa FK'da Hacettepe hazırlıkları devam ediyor

7 saat önce

Manisa Futbol Kulübü, Hacettepe Spor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa FK'da Hacettepe hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, Hacettepe Spor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta mücadelesinde 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Hacettepe Spor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar bugün gerçekleşen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde gerçekleşen antrenman çabuk ve kuvvet çalışmasıyla başladı. 7'ye 7 oyunun ardından antrenman stretching ile sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Genel Sekreter Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar ve Ertan Korkmaz da antrenmanı yakından takip etti.


Kazanan beyaz takım oldu


Manisa Futbol Kulübü bugün gerçekleşen antrenmanda oynanan 7'ye 7 oyunda kazanan takım, Emir Alagöz, Sinan Kurumuş, Zahit Fındık, Mehmet Zahit Çınar, Erman Bulucu, Yusuf Balcıoğlu ve Mustafa Çakır'ın forma giydiği beyaz takım oldu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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