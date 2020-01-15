Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk - Son Dakika Spor

Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübünün teknik direktörü İsmail Ertekin, "Manisa Futbol Kulübü olarak şampiyonluk yolunda biriz, beraberiz. Biz destan yazmak için yola çıktık. Bu yolun sonu 25 Nisan'da şampiyonluk olacak" dedi.

Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübünün teknik direktörü İsmail Ertekin, "Manisa Futbol Kulübü olarak şampiyonluk yolunda biriz, beraberiz. Biz destan yazmak için yola çıktık. Bu yolun sonu 25 Nisan'da şampiyonluk olacak" dedi.


Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Hacettepe Spor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele vereceklerini söyleyen teknik direktörü İsmail Ertekin, "Mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Son haftalarda futbol şansıda yanımızda değil ama inşallah bu hafta sonunda futbol şansıda yanımızda olur. Bu yolun sonu mutlaka şampiyonluk olacak. Biz buna tüm Manisa olarak inandık" dedi.


"Manisa olarak şampiyonluğa inandık"


Ligde ikinci yarı maçlarının ilk yarıya oranla daha çok kıran kırana geçeceğini sözlerine ekleyen teknik direktör Ertekin, "Bu köprünün altından daha çok sular akacak. Hacettepe Spor maçında iyi futbolumuzu iyi bir sonuçla taçlandırmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta kötü zeminde çok muzdarip olduk. İyi zeminde iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz. Şampiyonluk yolunda bundan sonraki süreçte güzel bir galibiyetler serisi yakalamak istiyoruz. Bu seriyi de bu hafta sonunda konuk edeceğimiz Hacettepe Spor maçında başlatacağız. Manisa Futbol Kulübü olarak şampiyonluk yolunda biriz, beraberiz. Biz destan yazmak için yola çıktık. Bu yolun sonu 25 Nisan'da şampiyonluk olacak. Ben buna kalben inanıyorum. Futbolcularımız inanıyor, başkanımız inanıyor, yönetim kurulumuz inanıyor, taraftarlarımız ve tüm Manisa inanıyor. İnşallah şampiyonluk kutlamasını 25 Nisan'da yapacağız" diye konuştu. - MANİSA

Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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