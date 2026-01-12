Manisa FK'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
Manisa FK'dan Kritik Galibiyet

Manisa FK\'dan Kritik Galibiyet
12.01.2026 23:16
Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı, sezon sonunda iyi bir konum hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, elde ettikleri galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını ve sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, değerli bir karşılaşma oynadıklarını ve üç puandan daha fazlasını kazandıklarını söyledi.

Takımının, göreve geldiği günden bu yana, önemli bir reaksiyon ortaya koyduğunu akran Dalcı, sahada zaman zaman oyun olarak düşüşler yaşansa da mücadelenin ve pozitif oyun anlayışının devam ettiğini, ligde doğrudan rakip konumundaki bir takımı geride bırakmanın sevindirici olduğunu ifade etti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Dalcı, "Şu an sadece biraz nefes aldık. Her şeyin farkındayız. Oyunumuzu, oyuncumuzu bu yarışın içerisinde her geçen gün daha çok güçlendirip, daha çok geliştirip bu yarışta ligin sonunda çok rahat bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz de Manisa'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve maçın genelinde dengeli bir oyun ortaya çıktığını kaydetti.

Açıkgöz, normal şartlarda beraberlikle sonuçlanabilecek bir müsabaka oynadıklarını savunarak, "Yaptığımız bir hatayla bir gol yedik. Girdiğimiz birkaç tane net pozisyon var. Onları da değerlendiremedik. İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Bundan sonraki haftalarda artık diğer maçlarımıza odaklanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

